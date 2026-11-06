Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
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06.11.2026 19:00:10
Stockpickers: Focusrite, RS Group, Associated British Foods
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Aktien in diesem Artikel
|Associated British Foods plc
|23,60
|-1,67%
|Associated British Foods PLC (spons. ADRs)
|26,68
|-1,66%
|Focusrite PLC
|2,66
|0,76%
|RS Group PLC American Depositary Receipt Repr 2 Shs
|0,00
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