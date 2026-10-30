London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|
30.10.2026 19:00:05
Stockpickers: London Stock Exchange, Ultimate Products, Revolution Beauty
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Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
30.10.26
|Stockpickers: London Stock Exchange, Ultimate Products, Revolution Beauty (Financial Times)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|113,10
|0,53%
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