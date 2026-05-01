Card Factory Aktie
WKN DE: A114CM / ISIN: GB00BLY2F708
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01.05.2026 19:00:02
Stockpickers: Tracsis, Keystone Law Group, Card Factory
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Aktien in diesem Artikel
|Card Factory Plc
|0,78
|1,83%
|Keystone Law Group PLC Registered Shs
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|Tracsis PLC
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