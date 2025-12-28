28.12.2025 18:00:00

Stocks are on track for a third straight year of stellar returns. Why a fourth isn’t out of the question.

After three straight years of 10% or greater returns for the S&P 500, gains in year four are typically more subdued. But that doesn’t mean 2026 won’t be another great year for stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
