Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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03.08.2026 01:30:00
Stocks Are Overvalued. Cryptocurrencies Are Cheap, and Are Stacking Revenue. Is Now a Good Time to Buy?
The S&P 500 has never stayed cheap for long. But, at a cyclically adjusted Shiller price-to-earnings (P/E) multiple of 40.6, it's in valuation territory that it has reached only once before -- right before the dot-com bubble's catastrophic collapse. Its price-to-sales (P/S) multiple of 3.7 is also at a record high, which isn't very comforting at all.Everyone wants to own stocks, so they're pricey. And, as crypto is disfavored, revenue-generating coins like Ethereum (CRYPTO: ETH), Solana (CRYPTO: SOL), and Hyperliquid (CRYPTO: HYPE) are seeing their financial fundamentals continue to improve while their coin prices remain fairly cheap. Does that mean now is a good time to load up?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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