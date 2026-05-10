Walking Aktie
WKN DE: A0QZ4B / ISIN: US9320361069
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10.05.2026 15:00:00
Stocks are walking a tightrope to fresh record highs — as a handful of names do most of the heavy lifting
Investors are caught on a tightrope — watching a very narrow band of tech stocks lift the stock market to fresh record highs, while looking down below for signs of trouble.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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