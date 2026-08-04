EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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04.08.2026 23:25:00
Stocks face their weakest seasonal stretch. Why extreme investor pessimism could limit any selling.
U.S. stocks are entering what has historically been the weakest stretch of the year, but unusually bearish investor sentiment could help limit any pullback, according to Ned Davis Research.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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