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15.11.2026 17:12:02

Stocks Have Risen a Year After Every Midterm Since 1950. Here’s What That Does and Doesn’t Tell You.

The stock market in the post-midterm election period has been a bumpy ride. On Nov. 5th, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell by 4.4%, its worst single-day loss since April 2025. It was also the largest market value the index has ever lost in a single day, about $2.9 trillion. The Nasdaq-100 is still 9% below its all-time high, and that's even after a sharp rebound over the past few trading days.

Worries that artificial intelligence (AI) development could slow and rising odds of another Federal Reserve rate hike later this year haven't been helping either. But history provides some perspective, and it could be good news for investors willing to ride out short-term volatility.

Image source: Getty Images.

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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