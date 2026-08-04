Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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04.08.2026 22:08:14
Stocks Hit a Record as Worries About Middle East and A.I. Ease
The S&P 500 rose 1.8 percent, pushing past its previous peak at the start of June and capping a big turnaround from a recent sell off in technology stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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