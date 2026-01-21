Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
21.01.2026 15:35:00
Stocks jump after Trump backs off on new European tariffs over Greenland
U.S. President Donald Trump on Wednesday said he wouldn’t use force to obtain Greenland and called for negotiations, with his remarks coming during a speech to the World Economic Forum’s annual gathering in Davos, Switzerland.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
