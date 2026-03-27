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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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27.03.2026 17:12:39
Stocks Keep Falling as Investor Lose Patience With the War in Iran
The S&P 500 is on course for its fifth straight week of losses and its worst weekly losing streak in roughly 4 yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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