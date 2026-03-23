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RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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23.03.2026 20:01:00

Stocks of betting companies gain after new bill aims to ban sports gambling on Kalshi, Polymarket

It’s estimated that around 90% of Kalshi’s prediction-market fees revenue has been tied to sports in recent months.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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