RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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23.03.2026 20:01:00
Stocks of betting companies gain after new bill aims to ban sports gambling on Kalshi, Polymarket
It’s estimated that around 90% of Kalshi’s prediction-market fees revenue has been tied to sports in recent months.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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