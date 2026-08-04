Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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04.08.2026 21:33:00
Stocks return to record highs. Investors who sat tight during the recent momentum crash are being rewarded.
S&P 500 heads for 25th record close of 2026, after a 42-day break.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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