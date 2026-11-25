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25.11.2026 13:36:06
Stocks Slump Again as Investors Fret About A.I., Tariffs and Inflation
Shares of Nvidia, Anthropic and other tech companies tumbled in premarket trading, continuing their slide from the previous session, as investors also worried about tariffs and interest rates.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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