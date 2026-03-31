note Aktie
WKN DE: A3D2GS / ISIN: JP3759300001
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01.04.2026 00:17:00
Stocks surge, ending a tough month on a high note. But there’s skepticism about the rally.
U.S. stocks surged Tuesday on growing optimistic about a potential end to the the Iran war.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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