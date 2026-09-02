RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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02.09.2026 12:55:00
Stocks that rise when the S&P 500 falls are keeping up with the rest of Wall Street. It’s weird.
So-called ‘negative-beta’ stocks are thriving and offer a way to ride out volatility events, says one strategist.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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