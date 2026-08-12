Singapore Land LtdShs Aktie
WKN: 863355 / ISIN: SG1S69002321
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12.08.2026 02:41:55
Stocks to watch: CICT, Frasers Property, CLI, YZJ Maritime, Singapore Land, Ambiq Micro, Digital Core Reit, MetaOptics
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Wednesday (Aug 12):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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