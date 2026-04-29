METRO vz. Aktie
WKN DE: BFB002 / ISIN: DE000BFB0027
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29.04.2026 02:45:08
Stocks to watch: CLI, Mapletree Industrial Trust, Hong Leong Asia, Wing Tai, Metro, Aspial Lifestyle
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Wednesday (Apr 29):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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