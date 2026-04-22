Keppel Aktie
WKN DE: 866146 / ISIN: SG1E04001251
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22.04.2026 02:24:54
Stocks to watch: DFI Retail, Bumitama Agri, Keppel Infrastructure Trust, Hong Leong Asia, OUE Reit
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Wednesday (Apr 22):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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