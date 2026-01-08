|
08.01.2026 01:32:27
Stocks to watch: FCT, CLI, OUE Reit, Tan Chong International, Vividthree
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Thursday (Jan 8):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,27
|0,02%
|Tan Chong International LtdShs
|2,02
|4,66%
|Vividthree Holdings Ltd. Registered Shs
|0,02
|-11,76%