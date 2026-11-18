Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie
WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001
|
18.11.2026 01:39:17
Stocks to watch: Jardine Matheson, Riverstone, Deluge
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Wednesday (Nov 18):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Deluge Corporation Limited Registered Shs
|0,61
|0,83%
|Jardine Matheson Holdings Ltd (spons. ADRs)
|60,60
|1,80%
|Jardine Matheson Holdings LtdShs
|54,70
|1,39%
|Riverstone Holdings Ltd
|0,72
|-4,03%
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