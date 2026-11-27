Hongkong Land Holdings LtdShs Aktie
WKN: 877047 / ISIN: BMG4587L1090
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27.11.2026 01:19:13
Stocks to watch: Jardine Matheson Holdings, Hongkong Land, Marco Polo Marine
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Friday (Nov 27):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Hongkong Land Holdings Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs
|42,76
|1,31%
|Hongkong Land Holdings LtdShs
|7,60
|-0,65%
|Jardine Matheson Holdings Ltd (spons. ADRs)
|59,82
|-0,57%
|Jardine Matheson Holdings LtdShs
|54,25
|-1,09%
|Marco Polo Marine Ltd
|0,09
|5,68%