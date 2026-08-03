Indofood Aktie
WKN: 891724 / ISIN: ID1000057003
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03.08.2026 02:26:20
Stocks to watch: Nio, OUE, HPL, Indofood Agri Resources, Kin Global, Concord New Energy
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Monday (Aug 3):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|0,33
|3,82%
|Indofood Agri Resources LtdShs
|0,23
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|KIN Global Limited Registered Shs
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