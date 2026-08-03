Indofood Aktie

Indofood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891724 / ISIN: ID1000057003

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03.08.2026 02:26:20

Stocks to watch: Nio, OUE, HPL, Indofood Agri Resources, Kin Global, Concord New Energy

[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Monday (Aug 3):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Indofood 0,33 3,82% Indofood
Indofood Agri Resources LtdShs 0,23 -1,71% Indofood Agri Resources LtdShs
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