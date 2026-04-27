Fu Yu Corporation Aktie
WKN: 813511 / ISIN: SG1B56010922
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27.04.2026 02:40:23
Stocks to watch: Seatrium, Keppel, Centurion, CapitaLand Ascott Trust, Boustead, UI Boustead Reit, Fu Yu, Addvalue Tech
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Monday (Apr 27):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Centurion Corporation Ltd
|1,65
|0,00%
|Fu Yu Corporation Ltd.
|0,12
|6,31%
|Raytheon Technologies Corp
|148,30
|-0,40%
|Seatrium Limited Registered Shs
|1,53
|-3,16%