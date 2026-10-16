Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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16.10.2026 02:29:32
Stocks to watch: SIA, CapitaLand India Trust, First Resources
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Friday (Oct 16):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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