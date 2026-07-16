ComfortDelGro Corporation Aktie
WKN DE: A3CPPW / ISIN: US2003851027
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16.07.2026 02:29:06
Stocks to watch: SIA, Frasers Property, ComfortDelGro, Clar, Lum Chang Creations
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Thursday (Jul 16):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|ComfortDelGro Corporation Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs
|20,90
|2,70%
|Lum Chang Creations Limited Registered Shs
|0,38
|-2,60%
|Lum Chang Holdings Ltd
|0,51
|2,00%
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