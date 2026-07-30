EGP Energy Corporation Aktie
ISIN: SGXE39436451
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30.07.2026 02:44:37
Stocks to watch: Singtel, Keppel, CDLHT, FEHT, CLI, Sheng Siong, Starhill Global Reit, Digital Core Reit, EGP Energy
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Thursday (Jul 30):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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