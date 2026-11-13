13.11.2026 01:40:42

Stocks to watch: Singtel, ST Engg, Genting, First Resources, Golden Agri, CDG, Bumitama, Food Empire

[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Friday (Nov 13):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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