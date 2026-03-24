Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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24.03.2026 01:43:37
Stocks to watch: Singtel, Stoneweg Europe Stapled Trust, CapitaLand Ascendas Reit
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Tuesday (Mar 24):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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