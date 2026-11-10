Food Innovators Holdings Aktie
WKN DE: A416F6 / ISIN: SGXE76179717
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10.11.2026 01:40:15
Stocks to watch: Venture Corp, NetLink NBN Trust, Geo Energy, Food Innovators
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Tuesday (Nov 10):Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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