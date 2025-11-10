|
10.11.2025 06:31:29
Stockwik Forvaltning Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Stockwik Forvaltning Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,91 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 SEK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 194,7 Millionen SEK – ein Plus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stockwik Forvaltning Registered 182,7 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
