Stöbern in Großbritannien: Finanzschwache Briten verbringen zurzeit 4 Stunden pro Woche mit Shopping – kaufen aber weniger Produkte

Im Vergleich zum letzten Jahr verbringen die Käufer und Käuferinnen 35 Minuten mehr pro Woche mit der Suche nach den besten Angeboten und dem Durchstöbern von Nichtlebensmittelprodukten

Ein Viertel der Befragten verbringt mehr Zeit bei der Produktsuche, da sie Aktivitäten wie soziale Kontakte eingeschränkt haben

Alter ist ein wichtigerer Faktor als Geschlecht, Geografie oder Wohlstand

Die Ergebnisse zeigen einen unverhältnismäßig starken Rückgang des Online-Verkaufsvolumens im Einzelhandel (-14,9 % im Vergleich zum Vorjahr), was unterstreicht, dass die Shopper Journeys komplexer geworden sind

PHILADELPHIA, April 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine neue Studie von Retail Economics und FreedomPay zeigt, dass sich die Briten angesichts des anhaltenden Drucks auf die persönlichen Finanzen mehr Zeit bei der Produktauswahl nehmen. Mehr als ein Drittel der Käufer (33,7 %) hat im vergangenen Jahr mehr Zeit damit verbracht, sich vor dem Kauf über Produkte zu informieren. Dies übertrifft deutlich die Zahl derer – einer von zehn –, die ihre Zeit für das "Durchstöbern" reduziert haben, und zwar in der Regel, um der Versuchung zu widerstehen, nicht unbedingt notwendige Dinge zu kaufen.

Insgesamt verbringen die Briten 35 Minuten mehr pro Woche mit dem Durchstöbern und dem Vergleichen von Produkten als im letzten Jahr, was eineinhalb zusätzlichen Tagen pro Jahr entspricht. Das bedeutet, dass die Zeit, die für die Recherche, den Preisvergleich und die Suche nach den besten Angeboten für Nichtlebensmittelprodukte über physische und digitale Kanäle aufgewendet wird, im Vergleich zum Vorjahr um 17,6 % auf durchschnittlich rund vier Stunden pro Woche und Person gestiegen ist.

Die zusätzlich aufgewendete Zeit bis zum Kauf führt jedoch nicht zu einer Steigerung des Umsatzes, da die Menge der tatsächlich gekauften Nichtlebensmittelprodukte im Vergleich zum Vorjahr¹ um 5,7 % gesunken ist.

Abbildung 1. Mehr Zeitaufwand für das Stöbern im Internet führt nicht zu mehr Umsatz. Quelle: Retail Economics und FreedomPay

Bei den Umsatzdaten handelt es sich um die jährlichen, nicht saisonal bereinigten Volumina des ONS-Einzelhandelsumsatzindex (12-Monatszeitraum von April 2022 bis März 2023). Angesichts der historisch hohen Inflation, die den Umsatzwert verzerrt, ist es wichtig, sich auf das Umsatzvolumen zu konzentrieren.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c8aabaa-08f6-4531-9f75-7ff51b67c5b8

Unverhältnismäßig starke Auswirkungen auf Onlinehandel

Es ist doppelt so wahrscheinlich, dass die Käufer und Käuferinnen die zusätzliche Zeit, die sie für das Stöbern aufwenden, eher für eine Online-Recherche nutzen als für eine Beratung im Geschäft. Dies entspricht einem Anstieg von mehr als einem Viertel (28,3 %) im Vergleich zum Vorjahr. Im vergangenen Jahr ist der Onlinehandel jedoch unverhältnismäßig stark zurückgegangen: Das Volumen bei Nichtlebensmittelprodukten sank im Vergleich zum Vorjahr um 14,9 %. Dies deutet darauf hin, dass die Kundenreisen (Customer Journeys) über die verschiedenen Kanäle hinweg komplexer geworden sind und die Kundschaft mehr Zeit für die Online-Recherche aufwendet, um das Produkt letztendlich im Geschäft zu kaufen.

86 % der Kunden, die nach eigenen Angaben "fast ausschließlich online einkaufen", erwägen aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage, zum ersten Mal bei neuen Einzelhändlern einzukaufen, um Geld zu sparen, verglichen mit 71 % der Kunden, die "fast ausschließlich in Geschäften einkaufen".

Rezessionsbedingte Verhaltensweisen sind der Motor beim Stöbern

Es überrascht wahrscheinlich nicht, dass der größere Zeitaufwand für die Entscheidung über den Kauf von Produkten durch das rezessionsbedingte Einkaufsverhalten, wie etwa mehr Zögerlichkeit, Preissensibilität und die Einschränkung anderer Aktivitäten, bedingt ist.

Von den Käufern und Käuferinnen, die mehr Zeit mit "Stöbern" verbringen, sind 39,8 % auf der Suche nach Angeboten, 35,1 % verbringen mehr Zeit damit, sich zu vergewissern, dass die Produkte den Kauf wert sind, und 25,1 % nutzen ihre Zeit auf diese Weise, weil sie andere Aktivitäten wie soziale Kontakte einschränken.

Abbildung 2. Rezessionsbedingte Verhaltensweisen resultieren in mehr Stöberzeit. Quelle: Retail Economics und FreedomPay

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e640f732-15c4-4b8b-b70e-5011740c0f51

Unter 35-Jährige führend beim "Stöbern"

Das Alter ist einer der wichtigsten Faktoren für das veränderte "Stöber"-Verhalten – mehr noch als das Geschlecht, die geografische Lage oder der Wohlstand. Die Hälfte der Käufer und Käuferinnen, die im Vergleich zum Vorjahr mehr Zeit mit dem "Stöbern" verbringen, sind unter 35 Jahre alt. Die 25- bis 35-Jährigen verbringen rund sechs Stunden pro Woche damit, in Geschäften, online und in anderen Medien wie Fernsehen und Printmedien Produkte zu recherchieren und zu vergleichen. Das ist mehr als das Doppelte der Zeit, die die 55-Jährigen und Älteren aufwenden.

Abbildung 3. Millennials verbringen die meiste Zeit mit der Produktsuche. Quelle: Retail Economics und FreedomPay

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46177320-9553-4428-a67a-7c3645a082e9

Die Bedeutung der Personalisierung bei der Steigerung der Conversions

Die Ansicht, dass die Generation Z und die Millennials den Anstieg der "Stöberzeit" vorantreiben, ist wichtig, da Käufer und Käuferinnen unter 35 Jahren am ehesten Wert auf personalisierte Einkaufserlebnisse legen. Rund ein Drittel (32,2 %) der Einzelhandelskäufe der 18- bis 24-Jährigen werden durch personalisiertes Marketing motiviert, bei den 25- bis 34-Jährigen sind es 29,3 %. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aller britischen Einkäufer bei einem Viertel (24,8 %).

Abbildung 4. Anteil der Ausgaben, die durch Personalisierung motiviert sind. Quelle: Retail Economics und FreedomPay

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10e15928-d99f-420f-9eb8-9f5a2a5f7041

Dies bietet Einzelhändlern die Möglichkeit, personalisierte Erlebnisse zu schaffen, um die Conversions voranzutreiben, da die Kunden und Kundinnen mehr Zeit für das Stöbern und die Recherche nach den richtigen Produkten aufwenden. Vor dem Hintergrund der schlechten Wirtschaftslage zeigt die Studie, dass die meisten Menschen beim Einkaufen Wert auf personalisierte Angebote und Rabatte legen – weit vor neuen Produkten und Treueangeboten.

Abbildung 5. Die Mehrheit der Menschen schätzt personalisierte Rabatte. Quelle: Retail Economics und FreedomPay

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0bc56411-0f0c-419d-abc3-8d24063a6efc

Chris Kronenthal, der Präsident von FreedomPay, sagt dazu: "Diese neue Studie bestätigt die Ansicht von FreedomPay bezüglich der Zukunft des Einzelhandels, dass Händler ein nahtloses, echtes Omnichannel-Erlebnis bieten müssen, um die modernen Kunden und Kundinnen sowohl online als auch offline zu bedienen. Die Entwicklung des Zahlungsverkehrs beschleunigt sich rapide, und eine vollständig vernetzte Wirtschaft ist unabdingbar, denn Technologie und Daten werden die Währung des neuen digitalen Zeitalters sein."

Richard Lim, Geschäftsführer von Retail Economics, sagt dazu: "Die Haushalte konzentrieren sich unablässig auf den Wert, da die hartnäckig hohe Inflation und die steigenden Zinsen die Finanzen weiter belasten. Die Käufer und Käuferinnen verbringen wesentlich mehr Zeit mit der Suche nach den besten Angeboten, den günstigsten Preisen und den wettbewerbsfähigsten Händlern, bevor sie sich zu einem Kauf entschließen.

Mehr Zeit für die Online-Recherche hat jedoch nicht zu höheren Umsätzen im Onlinehandel geführt. Im Kampf um die Aufmerksamkeit der Kundschaft gewinnen jene Einzelhändler, die das ausgefeilteste digitale Angebot bieten, das auch das Kundenerlebnis in den Geschäften untermauert. Die Daten zeigen, dass sich die Menschen wieder dem physischen Einzelhandel zuwenden, um sich die niedrigsten Preise zu sichern und in einigen Fällen die unnötigen Kosten für Online-Lieferungen und -Rücksendungen zu vermeiden. Aber bei vielen findet das Entdecken, die Inspiration und die Kaufabsicht online statt."

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

H+K for FreedomPay

freedompayUK@hkstrategies.com

HINWEIS AN DIE REDAKTION

Es wird ausdrücklich die Erlaubnis erteilt, einen Link zu FreedomPay und Retail Economics in Online-Nachrichtenartikeln, Blogs und Beiträgen einzufügen.

Studienmethode

Verbraucherumfragen wurden von Retail Economics im April 2023 durchgeführt, um das Einkaufsverhalten zu modellieren und die Antworten von mehr als 1.500 national repräsentativen Verbraucherinnen und Verbrauchern im Vereinigten Königreich zu erfassen.

Die Stöberzeit umfasst nicht die Reisezeit zu verschiedenen Zielen.

Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen werden anhand von Daten des Office for National Statistics (ONS) modelliert.

Als "Stöbern" oder "Durchstöbern" wird die Phase bezeichnet, in der die Verbraucher beabsichtigen, ein Produkt zu kaufen, aber noch auf der Suche nach dem richtigen Produkt sind.

¹ Die Jahresvergleiche beziehen sich auf den Zeitraum April 2022 bis März 2023 im Vergleich zu April 2021 bis März 2022 – die letzten verfügbaren Daten.

Über FreedomPay

Die Next Level Commerce™-Plattform von FreedomPay verwandelt bestehende Zahlungssysteme und -prozesse von veralteten in moderne Systeme. Als erste Wahl für viele der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Beherbergung, Glücksspiel, Sport und Unterhaltung, Gastronomie, Bildung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen wurde die Technologie von FreedomPay speziell entwickelt, um in der hochkomplexen Umgebung des globalen Handels eine grundsolide Leistung zu erbringen. Das Unternehmen bietet eine erstklassige Sicherheitsumgebung und war das erste Unternehmen, das vom PCI Security Standards Council die begehrte Validierung des Point-to-Point Encryption (P2PE/EMV)-Standards in Nordamerika erhielt. Die soliden Lösungen von FreedomPay in den Bereichen Zahlungen, Sicherheit, Identität und Datenanalyse sind in Geschäften, online und mobil verfügbar und werden durch eine schnelle API-Einführung unterstützt. Die preisgekrönte FreedomPay Commerce-Plattform arbeitet auf einem einzigen, einheitlichen Technologie-Stack über mehrere Kontinente hinweg und ermöglicht es Unternehmen, ein innovatives erstklassiges Erlebnis auf globaler Ebene zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.freedompay.com

Über Retail Economics

Retail Economics ist ein unabhängiges Wirtschaftsforschungsunternehmen, das sich auf die Verbraucher- und Einzelhandelsbranche konzentriert. Wir bieten unabhängige Denkanstöße zu wichtigen Wirtschafts- und Einzelhandelstrends und analysieren deren Auswirkungen auf die Branche.

Retail Economics liefert proprietäre Daten über das Branchenwachstum, Verhaltenstrends, die Leistung der Vertriebskanäle und Prognosen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.retaileconomics.co.uk.