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18.11.2026 20:32:38
Störung am Nürnberger Hauptbahnhof behoben
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die technische Störung, die am Abend den Bahnverkehr rund um Nürnberg weiträumig zum Erliegen gebracht hatte, ist behoben. Das teilte die Bahn am Nürnberger Hauptbahnhof in Durchsagen und auf Anzeigetafeln mit. Es könne jedoch noch zu Verspätungen und Zugausfällen kommen, hieß es dort weiter. Ein Bahn-Sprecher bestätigte, dass die Störung behoben worden sei.
Grund für den stundenlangen Stillstand war nach den neuesten Angaben ein Ausfall der Kommunikationsanlage des Stellwerks Nürnberg Hauptbahnhof. Die genaue Ursache werde derzeit ermittelt. Wegen der Störung hatte die Bahn sicherheitshalber alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten./ctt/mrk/DP/he
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