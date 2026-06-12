Störung bei Facebook und Instagram: Meta-Aktie mit Kursverlusten

Dienste des Facebook-Konzerns Meta sind von einer Störung betroffen.

Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.

Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notiert am Freitag an der NASDAQ zeitweise 0,80 Prozent tiefer bei 563,88 US-Dollar.

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MENLO PARK (dpa-AFX)