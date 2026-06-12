Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|An Lösung wird gearbeitet
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12.06.2026 16:51:00
Störung bei Facebook und Instagram: Meta-Aktie mit Kursverlusten
Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.
Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notiert am Freitag an der NASDAQ zeitweise 0,80 Prozent tiefer bei 563,88 US-Dollar.
/so/DP/men
MENLO PARK (dpa-AFX)
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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
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