Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|An Lösung wird gearbeitet
|
12.06.2026 21:07:00
Störung bei Facebook und Instagram: Meta-Aktie schwächelt
Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.
Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten
Die Meta-Aktie notiert am Freitag an der NASDAQ zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 567,17 US-Dollar.
/so/DP/men
MENLO PARK (dpa-AFX)
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