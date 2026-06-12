Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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An Lösung wird gearbeitet 12.06.2026 21:07:00

Störung bei Facebook und Instagram: Meta-Aktie schwächelt

Störung bei Facebook und Instagram: Meta-Aktie schwächelt

Dienste des Facebook-Konzerns Meta sind von einer Störung betroffen.

Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.

Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten

Die Meta-Aktie notiert am Freitag an der NASDAQ zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 567,17 US-Dollar.

/so/DP/men

MENLO PARK (dpa-AFX)

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