Störungen bei Deutscher Flugsicherung beeinträchtigt Flugverkehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine technische Störung bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen hat am Mittwoch im gesamten europäischen Luftraum zu Störungen geführt. Auch am Flughafen Frankfurt kommt es deshalb zu Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen, wie der Flughafenbetreiber Fraport auf der Airport-Webseite mitteilte. Nach Angaben einer DFS-Sprecherin ist das technische Problem inzwischen identifiziert und gelöst, ab 9 Uhr könne die Flugsicherung wieder 100 Prozent des Luftverkehrs abwickeln.

Grund für die Störung sei ein in der vergangenen Nacht durchgeführtes Software-Update gewesen, das zu Problemen geführt habe. Seit den frühen Morgenstunden habe die DFS deshalb nur etwa 50 Prozent des Verkehrs in ihrem Luftraum abwickeln können. Der von DFS in Langen kontrolliere Luftraum erstreckt sich von Kassel bis zum Bodensee und von der französischen Grenze bis Thüringen.

Der Frankfurter Flughafen bittet seine Fluggäste auf seiner Webseite aktuell noch, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und sich möglichst früh vor Abflug am Check-in-Schalter einzufinden. Darüber hinaus werde empfohlen, den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen.

June 29, 2022 03:09 ET (07:09 GMT)