Störungen bei Twitter - Unternehmen arbeitet an Lösung

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Beim Kurznachrichtendienst Twitter ist es in der Nacht zu Donnerstag zu Störungen gekommen. Die Plattform funktioniere zurzeit für einige Nutzer womöglich "nicht wie erwartet", teilte Twitter über seinen offiziellen Support mit und entschuldigte sich für die Umstände. "Wir arbeiten an einer Lösung." Laut der Störungsmeldungs-Webseite "Downdetector" erreichten die Berichte über Probleme am späten Dienstagabend deutscher Zeit vorerst ihren Höhepunkt. Die Anzahl der Beschwerden ging dann zunächst wieder deutlich zurück. Bei der auf professionelle Nutzer ausgerichteten Twitter-Anwendung Tweetdeck gab es zeitweise viele Klagen über Login-Probleme./hbr/DP/zb