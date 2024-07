Störungen im Flugbetrieb in Indien

NEU DELHI (dpa-AFX) - Weltweite Computerprobleme haben auch am Flughafen der indischen Hauptstadt Neu Delhi zu Behinderungen geführt. Einige Dienstleistungen seien vorübergehend beeinträchtigt, teilte der Flughafen auf X mit.

Passagiere wurden aufgefordert, sich mit den betreffenden Fluggesellschaften in Verbindung zu setzen. Mehrere örtliche Airlines meldeten Störungen bei Online-Diensten, Buchungen und Check-ins. Einige Fluggesellschaften hätten Bordkarten per Hand ausgefüllt, hieß es in Medienberichten.

Indien ist mit rund 1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt.