Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|
05.12.2025 15:24:04
Stoke, Biogen Present Positive Long-Term Results For Zorevunersen In Dravet Syndrome
(RTTNews) - Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) and Biogen Inc. (BIIB) on Friday reported positive long-term data from the Phase 1/2a and open-label extension studies evaluating zorevunersen in patients with Dravet syndrome, a rare, severe form of epilepsy that begins in infancy.
The companies said treatment with zorevunersen, administered in addition to standard anti-seizure medications, produced sustained reductions in seizure frequency, increased seizure-free days, and improvements in cognition, behavior and overall quality of life.
The findings were presented at the 2025 American Epilepsy Society Annual Meeting in Atlanta, Georgia.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Incmehr Nachrichten
|
02.12.25
|Institut: Alzheimer-Medikament Lecanemab von Biogen hat keinen Zusatznutzen (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Verluste in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Biogen Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|156,35
|0,39%
|Stoke Therapeutics Inc Registered Shs
|26,00
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.