Stoke Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PLTL / ISIN: US86150R1077
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22.11.2026 22:00:02
Stoke Therapeutics: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 business update call, held on Oct. 29, 2026, Stoke Therapeutics (NASDAQ:STOK) announced alignment with the FDA on a composite endpoint for lead drug candidate Zorevunersen in Dravet syndrome. This regulatory agreement clarifies the approval pathway for the experimental medicine, which targets a rare genetic epilepsy with high unmet medical need. For long-term investors, clear clinical endpoints and full trial retention strengthen prospects for potential approval and launch in early 2028.
Three things management said stand out.
The New Drug Application (NDA) submission for Zorevunersen, an investigational therapy for Dravet syndrome, will use a combined cognitive and behavioral assessment. The Food and Drug Administration (FDA) agreed to evaluate key secondary endpoints using four subdomains from Vineland-3, an adaptive behavior scale.
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