Stoke Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PLTL / ISIN: US86150R1077
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24.03.2026 17:35:17
Stoke Therapeutics CMO Sells $457,000 in Stock Amid 300% Rally
Barry Ticho, chief medical officer of Stoke Therapeutics (NASDAQ:STOK), reported the direct sale of 14,311 shares of Common Stock for a transaction value of approximately $457,000 between March 17, 2026 and March 19, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($31.92); post-transaction value based on March 19, 2026 market close price.* 1-year price change calculated as of March 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Stoke Therapeutics Inc Registered Shs
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03.11.25
|Ausblick: Stoke Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Stoke Therapeutics Inc Registered Shs
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