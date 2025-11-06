|
Stoke Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Stoke Therapeutics lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,65 USD gegenüber -0,470 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Stoke Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 117,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
