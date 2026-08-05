Stoke Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Stoke Therapeutics stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at