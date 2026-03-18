Stoke Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Stoke Therapeutics hat sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Stoke Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 93,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Stoke Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,120 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 404,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,55 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 184,42 Millionen USD ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,008 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 186,37 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at