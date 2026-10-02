Stolt-Nielsen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Stolt-Nielsen gab am 01.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,22 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 12,16 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stolt-Nielsen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,43 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 7,09 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at