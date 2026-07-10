Stolt-Nielsen stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stolt-Nielsen hat am 09.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,17 NOK gegenüber 14,81 NOK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Stolt-Nielsen mit einem Umsatz von insgesamt 7,09 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,49 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 5,28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at