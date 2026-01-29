Stolt-Nielsen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stolt-Nielsen lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,24 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,52 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,83 Milliarden NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,68 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 68,86 NOK beziffert. Im Vorjahr hatte Stolt-Nielsen 78,97 NOK je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,17 Prozent auf 30,93 Milliarden NOK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 29,02 Milliarden NOK gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 4,66 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 2,76 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at