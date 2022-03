Stoltenberg verzichtet auf Chefposten bei norwegischer Zentralbank

OSLO (dpa-AFX) - Jens Stoltenberg hat sich im Zuge der Verlängerung seines Mandats als NATO-Generalsekretär von seinem anvisierten Posten an der Spitze der norwegischen Zentralbank verabschiedet. Der 63-Jährige trete von der Berufung zum norwegischen Zentralbankchef zurück, stattdessen solle Interimsbankchefin Ida Wolden Bache den Posten für eine Amtszeit von sechs Jahren übernehmen, teilte das norwegische Finanzministerium am Donnerstag mit. Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum werde so bald wie möglich einen entsprechenden Antrag bei König Harald V. einreichen.

Stoltenberg war Anfang Februar zum künftigen Chef der norwegischen Zentralbank ernannt worden. Er hätte diese Position rund um den 1. Dezember antreten sollen, nachdem seine Amtszeit bei der NATO am 30. September planmäßig ausgelaufen wäre. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine entschieden die NATO-Staaten jedoch, das Mandat des Norwegers bis zum 30. September 2023 zu verlängern, wie das Verteidigungsbündnis am Donnerstag mitgeteilt hatte.

