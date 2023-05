"Stolz auf Wien" an weiteren acht Unternehmen beteiligt

Die Stadt Wien hat seit vergangenem Herbst Anteile an weiteren acht Wiener Unternehmen durch die Beteiligungsgesellschaft "Stolz auf Wien" übernommen. Im Rahmen der Beteiligungen seien seitdem rund 5,3 Mio. Euro investiert und 153 Jobs gesichert worden, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Seit Beginn des Projekts 2020 habe sich "Stolz auf Wien" an 44 Unternehmen beteiligt, rund 22,7 Mio. Euro investiert und damit 969 Arbeitsplätze gesichert.

prmh/tsk

APA