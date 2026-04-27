Stone Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stone Gold hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,040 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,090 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at